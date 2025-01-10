"عشبة نزلت من السماء"..استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن..متوفرة في كل بيت!!

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رياض - احمد صلاح - ورق الغار من الأعشاب الطبيعية التي لا يخلو منها أي منزل، حيث تعرف أيضا باسم ورق اللورا التي تستخدم كتوابل في إعداد العديد من الأطعمة الشهية، إذ تعطي نكهة وطعم مميز، كما تمتلك أوراق الغار فوائد طبية وعلاجية لا حصر لها، بالإضافة إلى أنها تساعد في تحفيز الجسم على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن التعرف على فوائد أوراق الغار من متابعة المقال التالي.

فوائد أوراق الغار في التخلص من دهون البطن

يحتوي ورق الغار على فوائد مذهلة في التخلص من الوزن الزائد وخاصة في منطقة البطن، حيث تساعد أوراق الغار الجسم في تحفيز حرق الدهون المتراكمة وخاصة في منطقة البطن والأرداف، كما يساعد في التقليل من الدهون الضارة وبالتالي التقليل من نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم، فإذا كنت تسعى للحصول على وزن مثالي وبطن مسطحة يمكن البدء بتناول كوب من مشروب أوراق الغار يوميا.

مكونات تحضير مشروب ورق الغار

يمكن تحضير مشروب سحري باستخدام ورق الغار للحصول على بطن مسطحة والتخلص من الدهون المتراكمة وذلك باستخدام المكونات الآتية:

أوراق الغار.

زنجبيل.

عسل نحل.

شرائح الليمون.

تحضير مشروب ورق الغار

يمكن تحضير مشروب ورق الغار وذلك باتباع الخطوات الآتية: