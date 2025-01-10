الشوربة الحارقة لتخسيس الأرداف والبطن بدون رجيم رقم 1 في التخسيس

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رياض - احمد صلاح - الشوربة الحارقة لتخسيس الأرداف والبطن، الشوربة الحارقة للدهون، أو ما يُسمى بشوربة الملفوف، هي إحدى الوسائل الفعالة في عملية حرق الدهون وخسارة الوزن؛ وذلك لقدرتها على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، ولأن مكوناتِها تكون عبارة عن خضراوات وفواكه، كما أنها سريعة التحضير، وذات عددٍ قليلٍ من السعرات.

الشوربة الحارقة لتخسيس الأرداف والبطن بدون رجيم

شوربة الملفوف لحرق الدهون

كثير من الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن يقومون بتحضير هذه الشوربة وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها كالتالي:

مكونات شوربة الملفوف لحرق الدهون

5 جزرات مقطعة.

3 بصلات مقطعة.

حوالي نصف كيلو من الطماطم المقشرة.

حبة كبيرة مقطعة من الملفوف.

2 جرام بودرة شوربة البصل.

425 جرام فاصوليا خضراء.

حوالي لترين من عصير الطماطم.

حبتان مقطعتان من الفلفل الرومي.

مرقة دجاج.

10 حبات سلاري.

طريقة تحضير شوربة الملفوف

ضع الطماطم والسلاري والجزر والبصل والفلفل الرومي والفاصوليا والملفوف، في وعاءٍ.

أضف للخليط عصير الطماطم وبودرة شوربة البصل ومرقة الدجاج.

ثم اغمر المكونات بكمية مناسبة من الماء.

اترك الشوربة على النار حتى تنضج.

طريقة اخرى لتحضير الشوربة الحارقة للدهون

يمكنك إتباع هذه الوصفة لخسارة ما يقارب لأربعة كيلو جرام شهرياً في حال الانتظام على الوصفة.

المكونات الشوربة

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

5 أكواب من الملفوف المفروم.

حبتان كبيرتان من الطماطم (مُقشرة ومفرومة).

3 أعواد بصل أخضر مفروم.

2 فُص ثوم مهروس.

حبة جزر كبيرة الحجم مقطعة.

½ كوب كرفس مفروم.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 أكواب ماء ساخن.

طريقة التحضير