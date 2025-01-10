“القاتل الصامت”.. 5 أعراض لهذا المرض تُهدد حياتك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 02:53 مساءً - ما الذي يجعل هذا المرض يشكل خطرًا على حياتك؟

على الرغم من أن الكثير من الناس يهتمون بصحتهم ويواظبون على الفحوصات الدورية، إلا أن بعض الأمراض قد تكون غير محسوسة وتأتي دون سابق إنذار، مما يجعلها تُعرف بـ”القاتل الصامت”. هذه الأمراض قد تتطور ببطء لكن بمضاعفات قد تكون خطيرة أو حتى مميتة. هنا نستعرض معكم خمسة من الأعراض التي قد تشير إلى وجود مثل هذا المرض.

1. التعب المستمر والإرهاق

إذا كنت تشعر بالتعب أو الإرهاق المستمر دون سبب واضح أو مجهود كبير، فقد يكون هذا مؤشرًا على وجود مشكلة صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو حتى أمراض القلب.

2. ضيق التنفس وصعوبة في التنفس

قد يكون ضيق التنفس غير الاعتيادي إشارة إلى مشاكل في القلب أو الرئتين. إذا كنت تعاني من هذه الحالة حتى بدون مجهود بدني، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا.

3. الصداع المتكرر الشديد

الصداع المتكرر أو الشديد يمكن أن يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل أخرى تتعلق بالأوعية الدموية. تجاهل هذا العرض قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية.

4. زيادة الوزن غير المبررة

زيادة الوزن المفاجئة دون تغيير في النظام الغذائي أو مستوى النشاط البدني قد تكون علامة على مشاكل صحية مثل اضطرابات هرمونات الغدة الدرقية أو احتباس السوائل نتيجة مشاكل في القلب.

5. الشعور الدائم بالعطش

الشعور المستمر بالعطش قد يكون علامة على وجود مرض السكري. إذا كانت حاجتك للماء غير طبيعية ومترافقة مع أعراض أخرى مثل فقدان الوزن المفاجئ أو التبول المتكرر، يجب إجراء الفحوصات اللازمة بسرعة.

كيف يمكن التعامل مع تلك الأعراض؟

إذا لاحظت أياً من هذه الأعراض، فمن المهم مراجعة الطبب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة. العلاج المبكر والتشخيص السليم هما الخطوة الأولى في الوقاية من مضاعفات هذه الأمراض القاتلة.

إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الوزن الصحي وتعزيز قوة القلب والجهاز التنفسي.

الفحص الدوري لمراقبة مستويات السكر وضغط الدم والكولسترول.

الإقلاع عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول.

الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم بشكل يومي.

الاهتمام بظهور أي من هذه الأعراض والعمل سريعًا على تشخيص الأسباب وعلاجها يمكن أن ينقذ حياتك. لا تكن ضحية لهذا القاتل الصامت، بل استبق الأحداث واحرص على صحتك.