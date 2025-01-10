أوراق الزيتون: سرّ الصحة والعافية من شجرة مباركة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 05:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعدّ شجرة الزيتون من الأشجار المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم، فهي رمز للخير والعطاء. ولا يقتصر خيرها على ثمارها وزيتها فحسب، بل تمتد فوائدها لتشمل أوراقها أيضًا. أوراق الزيتون كنز طبيعي غنيّ بالمركبات الفعّالة التي تُكسبها خواصًا علاجية ووقائية مُذهلة. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل فوائد أوراق الزيتون وكيفية استخدامها، مع ذكر بعض الاحتياطات الهامة

تحتوي أوراق الزيتون على مجموعة واسعة من المركبات الفعّالة، أهمها:

الأولوروبين (Oleuropein): وهو المركب الرئيسي المسؤول عن معظم فوائد أوراق الزيتون، ويتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات. يتحول الأولوروبين إلى إلينوليك أسيد (elenolic acid) وهيدروكسي تيروسول (hydroxytyrosol) في الجسم، وهما مركبان قويان أيضًا.

مضادات الأكسدة الأخرى: مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تُساهم في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

أُجريت العديد من الدراسات العلمية التي أثبتت فوائد أوراق الزيتون الصحية، ومن أهمها:

خفض ضغط الدم: تُساعد أوراق الزيتون على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي، وذلك بفضل احتوائها على الأولوروبين الذي يُساعد على توسيع الأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن مستخلص أوراق الزيتون فعّال في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

تعزيز صحة القلب: تُساهم أوراق الزيتون في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، ما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مثل تصلب الشرايين والجلطات.

مضاد للأكسدة قوي: تحتوي أوراق الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتُحمي الخلايا من التلف، ما يُساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر.

تعزيز المناعة: تُساعد أوراق الزيتون على تقوية جهاز المناعة ومُكافحة العدوى الفيروسية والبكتيرية والفطرية. أظهرت الدراسات فعالية أوراق الزيتون ضد بعض الفيروسات، مثل فيروس الهربس والإنفلونزا.

ضبط مستويات السكر في الدم: تُساعد أوراق الزيتون على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يُفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

خصائص مضادة للالتهابات: تُساعد أوراق الزيتون على تخفيف الالتهابات في الجسم، ما يُفيد في علاج بعض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.