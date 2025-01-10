أفضل وقت لممارسة الرياضة لخفض السكر في الدم: دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعاني من مرض السكري وتبحث عن أفضل طريقة للتحكم في مستوى السكر في الدم؟ فقد يكون توقيت ممارسة الرياضة هو المفتاح لحياة صحية وسعيدة.

لماذا يعد توقيت التمرين مهمًا لمرضى السكري؟

تساعد التمارين الرياضية الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، فإن وقت ممارسة الرياضة يلعب دورًا حاسمًا في فعالية هذه العملية. فإيقاعات الجسم الطبيعية تؤثر بشكل كبير على كيفية استجابة الجسم للنشاط البدني.

ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

بعد الوجبات: تعتبر فترة ما بعد الوجبات، خاصة الإفطار والغداء، هي الوقت المثالي لممارسة الرياضة. حيث تساعد التمارين في هذه الفترة على امتصاص العضلات للسكر الزائد في الدم، مما يقلل من ارتفاعه.

قبل الإفطار (على معدة فارغة): يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة قبل الإفطار على تحسين حساسية الأنسولين على المدى الطويل. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء في هذا النوع من التمارين، خاصة إذا كنت تتناول أدوية للسكري.

أفضل أنواع التمارين لمرضى السكري:

المشي: يعد المشي من أفضل التمارين لمرضى السكري، ويمكن ممارسته في أي مكان وفي أي وقت.

اليوجا: تساعد اليوجا على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر، مما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.

تدريب القوة: يساعد رفع الأثقال الخفيفة أو استخدام أشرطة المقاومة على بناء العضلات وتحسين حساسية الأنسولين.

ركوب الدراجة: سواء كانت ثابتة أو في الهواء الطلق، فإن ركوب الدراجة يعد نشاطًا ممتعًا وفعالًا لخفض السكر في الدم.

السباحة: تعتبر السباحة من التمارين منخفضة التأثير ومناسبة لمعظم الأشخاص، وتساعد على تحسين الدورة الدموية.

نصائح هامة:

الاستشارة الطبية: قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد، استشر طبيبك لتحديد نوع التمارين المناسبة لك وكيفية تنظيم روتينك اليومي.

الاستماع لجسمك: إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج أثناء التمرين، توقف واسترح.

التدرج: ابدأ بتمارين خفيفة وزد تدريجيًا من شدتها ومدتها.

الانتظام: مارس التمارين بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

هذا وممارسة الرياضة بانتظام وفي الوقت المناسب هي جزء أساسي من إدارة مرض السكري. من خلال اختيار الوقت المناسب ونوع التمارين المناسبة، يمكنك تحسين مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة جيدة.