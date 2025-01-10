نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة أمام الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشباب بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الشباب

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجير ايبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

خط الهجوم: فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: جابري فيجا، روبيرتو فيرمينو، ايفان توني.

ويحتل الراقي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما يأتي الشباب في المركز السادس برصيد 23 نقطة حيث انتصر خلال سبع مباريات وتعادل باثنان وهزم بأربعة.

