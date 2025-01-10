نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني للفريق اكتفاء اللاعبين الأساسيين بخوض تدريبات تأهيلية واستشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام بطل موزمبيق بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

