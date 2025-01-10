نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يحتفلون بـ زيزو.. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونظم اللاعبون ممرًا شرفيًا لـ "زيزو" قبل انطلاق المران للاحتفال بعيد ميلاده، وحرص أعضاء الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

