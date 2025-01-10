نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي فاز فيها الأبيض بثنائية دون رد.

وشدد جروس على أهمية التركيز في مباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل للدور التالي، والمنافسة بقوة على اللقب.

وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل موزمبيق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

