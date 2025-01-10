الرياضة

خالد الغندور: أرسين فينجر يصل القاهرة 7 فبراير لاكتشاف المواهب في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة بقيادة المهندس هاني أبوريدة بيجهز لمفاجأة جديدة للكرة المصرية بافتتاح اكاديمية تحت إشراف أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي.

خالد الغندور: أرسين فينجر يصل القاهرة 7 فبراير لاكتشاف المواهب في مصر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأكاديمية ستكون في مشروع ستاد الهدف وسيكون افتتاحها يوم 7 فبراير المقبل".

وأضاف:" الاكاديمية ستكون من أجل رعاية المواهب الصغيرة وتجهيز لاعبين صغار السن لإفادة الكرة المصرية على غرار التجارب العالمية".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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