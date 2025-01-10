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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة بقيادة المهندس هاني أبوريدة بيجهز لمفاجأة جديدة للكرة المصرية بافتتاح اكاديمية تحت إشراف أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي.

خالد الغندور: أرسين فينجر يصل القاهرة 7 فبراير لاكتشاف المواهب في مصر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأكاديمية ستكون في مشروع ستاد الهدف وسيكون افتتاحها يوم 7 فبراير المقبل".

وأضاف:" الاكاديمية ستكون من أجل رعاية المواهب الصغيرة وتجهيز لاعبين صغار السن لإفادة الكرة المصرية على غرار التجارب العالمية".