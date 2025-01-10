"سباق العمالقة يبدأ: جوائز SAG تكشف عن ترشيحاتها لعام 2025"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) عن قائمة الترشيحات المنتظرة للعام 2025، حيث تتنافس أبرز الأعمال السينمائية في النسخة الـ31 من الحفل السنوي، والمقرر إقامته يوم الأحد 23 فبراير في قاعة Shrine Auditorium and Expo Hall، مع بث الحدث مباشرة عبر منصة نتفليكس.

شهدت الترشيحات سيطرة لافتة لعدد من الأفلام التي تصدرت المشهد، حيث حصد فيلم "Wicked" خمسة ترشيحات ليصبح الأوفر حظًا، يليه فيلم "A Complete Unknown" بأربعة ترشيحات. كما تنافس كل من "Emilia Pérez" و"Anora" بثلاثة ترشيحات لكل منهما، في حين حصلت أفلام "Conclave" و"The Last Showgirl" على ترشيحين لكل منهما.

ولم تغب الأسماء الكبيرة عن القائمة، إذ نالت أفلام مثل "The Brutalist"، "Dune: Part 2"، "The Substance"، و"Deadpool & Wolverine" ترشيحًا واحدًا لكل منها، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في المنافسة لهذا العام.