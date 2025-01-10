أحمد عبد الله ينضم لمسلسل “وتقابل حبيب” بدور رجل أعمال

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشارك الفنان أحمد عبد الله في بطولة مسلسل “وتقابل حبيب” للنجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يجسد شخصية رجل أعمال يُدعي "خالد الطايل"، ويعد هذا الدور خطوة جديدة في مسيرته الفنية، إذ يحمل العمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستكشف تفاصيلها قريبًا.

حيث صرح الفنان أحمد عبد الله في تصريحات صحفية أن دوره في مسلسل “وتقابل حبيب” يعد تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له، سواء على مستوى الشخصية أو اللوك الذي يظهر به، وكشف أنه انتهى من تصوير 30% من مشاهده، مشيرًا إلى أن شخصيته ستتلاقى مع شخصية بطلة العمل، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مرحلة مهمة من الأحداث.

وأعرب عن سعادته بالتعاون معها، مؤكدًا أنها واحدة من أبرز النجمات في مصر والوطن العربي.

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

يواصل الفنان أحمد عبد الله تألقه بمشاركته في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، ونيكول سابا. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مشوق.

ويعد هذا العمل إضافة جديدة لمسيرة أحمد عبد الله، الذي تميز بأدائه اللافت في رمضان الماضي من خلال مسلسل “حق عرب”، المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة نجوم مثل أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، ووفاء عامر، وكان من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

“وتقابل حبيب” يمثل خطوة جديدة للفنان أحمد عبد الله نحو أدوار متنوعة، ليواصل ترسيخ مكانته في الدراما المصرية.