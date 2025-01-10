العالم اليوم - حرائق لوس أنجلوس المدمرة.. ارتفاع عدد القتلى وخسائر ضخمة

انتم الان تتابعون خبر حرائق لوس أنجلوس المدمرة.. ارتفاع عدد القتلى وخسائر ضخمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:25 صباحاً - ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجليس الأمريكية إلى 10 أشخاص.

وقال مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس في تحديث إن عدد القتلى جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10.

ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وهدأت الرياح العاتية التي كانت تحرك النيران وتؤدي إلى عمليات إخلاء فوضوية إلى حد ما، على الرغم من أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن الخطر سيستمر حتى اليوم الجمعة.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن :"هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا:"تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".