نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيمة المعارضة فى فنزويلا تغادر مخبأها وتنضم للمحتجين ضد الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مخبأها لأول مرة منذ أشهر في وقت قام فيه محتجون بمحاولة يائسة لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.

وتأتي المظاهرات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتنصيب مادورو في الجمعية الوطنية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.

وانضمت ماتشادو إلى المظاهرات في العاصمة كاراكاس، ودعت أنصارها إلى التظاهر في أنحاء فنزويلا من أجل إجباره على ترك منصبه.

يذكر أن ماتشادو لم تظهر علنا منذ ظهورها المفاجئ في آخر مظاهرة كبرى للمعارضة في أغسطس 2024.

وكانت ماتشادو وهي عضو سابقة في البرلمان، قد فازت بالانتخابات التمهيدية الرئاسية لائتلاف المعارضة الرئيسي العام الماضي، قبل أن تمنعها محكمة العدل العليا من الترشح للمنصب.

واختار ائتلافها بعد ذلك الدبلوماسي المتقاعد إدموندو غونزاليس كمرشح مؤقت في اللحظة الأخيرة في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو.

وفي 28 يوليو 2024 أجريت الانتخابات في فنزويلا والتي فاز بها رئيس الدولة الحالي نيكولاس مادورو.

وصوت له 51.95% من الناخبين فيما حصل خصمه الرئيسي غونزاليس على تأييد 43.18% من الناخبين.

وصرحت ماريا كورينا ماتشادو في يوم الانتخابات بأن فريق غونزاليس لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.