العالم اليوم - بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة".. ومازلت متفائلا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:26 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن "تقدما حقيقيا" يجري إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في وقت يواصل به المفاوضون السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

وأضاف بايدن: "ما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين"، في إشارة إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

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