نشكركم على متابعتكم خبر الدوري العماني (7): النصر يلاقي الشباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة السابعة (المؤجلة) من الدوري العماني بكرة القدم، حيث يلعب النصر مع الشباب الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، وعمان مع بهلاء الساعة 17:10، وصحار مع الخابورة الساعة 18:30.
النتائج المسجلة في الجولة (7)
النهضة × السيب 1-3
عبري × صحم 1-1
الرستاق × صور 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 33 نقطة
2- النهضة: 26 نقطة
3- عمان: 21 نقطة
4- النصر: 14 نقطة
5- صحم: 14 نقطة
6- عبري: 14 نقطة