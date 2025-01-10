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الدوري العماني (7): النصر يلاقي الشباب

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة السابعة (المؤجلة) من الدوري العماني بكرة القدم، حيث يلعب النصر مع الشباب الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، وعمان مع بهلاء الساعة 17:10، وصحار مع الخابورة الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (7)
النهضة × السيب 1-3
عبري × صحم 1-1
الرستاق × صور 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 33 نقطة
2- النهضة: 26 نقطة
3- عمان: 21 نقطة
4- النصر: 14 نقطة
5- صحم: 14 نقطة
6- عبري: 14 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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