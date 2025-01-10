الدوري العماني (7): النصر يلاقي الشباب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة السابعة (المؤجلة) من الدوري العماني بكرة القدم، حيث يلعب النصر مع الشباب الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، وعمان مع بهلاء الساعة 17:10، وصحار مع الخابورة الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (7)

النهضة × السيب 1-3

عبري × صحم 1-1

الرستاق × صور 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- السيب: 33 نقطة

2- النهضة: 26 نقطة

3- عمان: 21 نقطة

4- النصر: 14 نقطة

5- صحم: 14 نقطة

6- عبري: 14 نقطة