انت الأن تتابع خبر ميقاتي:سنبدأ بنزع سلاح حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، إن لبنان ستبدأ في نزع سلاح حزب الله في جنوب البلاد وخاصة منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك لترسيخ وجودها في شتى أنحاء البلاد، وفق وكالة "رويترز".



وأضاف ميقاتي "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، سنبدأ بجنوب الليطاني من أجل سحب السلاح وأن تكون الدولة متواجدة على كل الأراضي بدءا من الجنوب".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إنه ناقش مع الرئيس اللبناني جوزاف عون الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس جوزاف طلب منه تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف ميقاتي خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون، من القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الجمعة، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون متناغمة مع ما طرحه عون في خطابه أمام البرلمان أمس.

وأشار إلى أنه اطلع الرئيس عون على الأوضاع في جنوب لبنان وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان، لافتا إلى أن الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها.