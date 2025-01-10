انت الأن تتابع خبر بعد فلسطين وإسرائيل .. الكونغو تحظر شبكة الجزيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد فلسطين وإسرائيل، حظرت الكونغو، شبكة الجزيرة الإخبارية الفضائية القطرية لإجرائها مقابلة مع زعيم "حركة 23 مارس" (إم 23) المتمردة العنيفة التي استولت على أراض بشرق البلاد في الأيام الأخيرة.



ووفقا للمتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا، ألغت السلطات أوراق الاعتماد الصحفية للقناة القطرية في الكونغو.



وأفاد المتحدث باتريك مويايا بأن الشبكة القطرية أجرت مقابلة مع رئيس "منظمة إرهابية دون اعتماد مناسب".



ولم يصدر تعليق فوري من قناة الجزيرة.



وفي سياق منفصل، هدد وزير العدل الكونغولي الصحفيين وغيرهم ممن يغطون أخبارا عن متمردي حركة "إم 23" بعقوبة الإعدام رغم عدم وجود قانون يحظر رسميا على وسائل الإعلام تغطية أخبار الجماعات المتمردة.

وكانت دولة فلسطين والأراضي المحتلة أعلنت سابقا عن حظر قناة الجزيرة، لأسباب تتعلق بإثارة الفتن.