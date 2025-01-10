قائد الحرس الثوري:يدنا على الزناد

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رياض - احمد صلاح - قال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني: إن قدراتنا الدفاعية قوية، ومستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد.



وأكد أن الإسرائيليين قتلة وليسوا مقاتلين وهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالعام الماضي.



وأشار إلى أن صواريخ اليمن تضرب أهدافها في إسرائيل رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك.



واوضح أن شعبنا يطالبنا بتنفذ عملية الوعد الصادق 3، ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة.



وأضاف"بعد خروجنا من سوريا دمر الكيان الصهيوني بناها التحتية الدفاعية".



واعتبر أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة.



ورأى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر.