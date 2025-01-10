انت الأن تتابع خبر ترامب يعلن عن التحضير لعقد لقاء مع بوتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في كلمة له أمام الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو أمس الخميس، أن العمل جار لتحضير عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية: "إنه يريد اللقاء. ونحن نستعد لذلك. الرئيس بوتين يريد عقد لقاء، حتى أنه صرح بذلك علنا. يتعين علينا وضع حد [للصراع الأوكراني]".



وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "أما بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد جرت مناقشات كثيرة. وهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تم عقد بعضها بالفعل.



وعندما استفسر الصحفيون عن الصيغة التي يرغب فيها ترامب إجراء محادثاته مع الرئيسين الروسي والصيني، رد بالقول: "لايزال علينا العمل لتحديد ذلك".



في نوفمبر من العام الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا كيرت فولكر، أن دونالد ترامب يتحدث بحرارة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يريد إبرام صفقة معه حول أوكرانيا.



وفي ديسمبر الماضي، أعلن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي، أن عدة دول عرضت بالفعل استضافة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب، لكنه لم يكشف عن هذه الدول.



قبل ذلك، قال بوتين في كلمة له خلال الجلسة العامة لمنتدى فالداي إن "سلوك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت محاولة اغتياله يعطي انطباعا.. فهو رجل شجاع".