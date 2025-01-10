انت الأن تتابع خبر وزير خارجية إيطاليا يزور الجامع الأموي .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوزير خارجية إيطاليا إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.



واستمع تاجاني والوفد المرافق له إلى معلومات تاريخية عن المسجد من القائمين عليه خلال التجول في أرجائه.



ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الإيطالي بالإدارة الجديدة في سوريا.



وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن "الرسائل الأولى التي تأتي من سوريا كانت إيجابية"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات على سوريا بعد أن تغير الوضع السياسي.



جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع عقده مسؤولي وزارات الخارجية، في روما أمس الخميس، لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بشأن سوريا.

وذكر تاجاني أن "التنسيق بين الشركاء يعد عنصراً استراتيجياً لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا"، مضيفاً أن "الشعب السوري يجب أن يكون قادراً على الأمل في مستقبل من السلام والاستقرار والازدهار".

وأوضح تاجاني أن "الرسائل الأولى من دمشق كانت إيجابية، ولهذا السبب سأتوجه إلى هناك لتشجيع هذه المرحلة الجديدة التي ستساعد في استقرار الوضع الدولي"، مؤكداً على أهمية "الاعتراف بحقوق متساوية لجميع السوريين".

وعلى صعيد متصل، استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نظيره الإيطالي انطونيو تاجاني والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، في أول زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوى إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، عقب لقائهما في قصر الشعب.

وكان وزير الخارجية الإيطالي وصل اليوم إلى دمشق لعقد مباحثات سياسية مع الإدارة السورية الجديدة ومناقشة رفع العقوبات عن البلاد.

واستهل تاجاني زيارته إلى سوريا بزيارة الجامع الأموي واستمع والوفد المرافق له إلى معلومات تاريخية عن المسجد من القائمين عليه خلال التجول في أرجائه.

وقال وزير الخارجية السوري، خلال المؤتمر الصحفي، إنه يجري العمل على التحضير لعقد مؤتمر سوري هو الأول من نوعه، موضحاً أن المؤتمر سيجمع كل السوريين وسيضمن صوغ المرحلة القادمة ويحقق العدالة الانتقالية بما يضمن انتقالا سلسا يشارك فيه الجميع.