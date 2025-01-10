نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمباراة الخلود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتفاق، عن التشكيل الأساسي مواجهة الخلود، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

يستضيف فريق الاتفاق نظيره الخلود اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن المحترفين السعودي.

جاء تشكيل الاتفاق كالآتي:

في حراسة المرمي:مارك روداك

خط الدفاع: راض العتيبي، جالك هندري، عبدالله خطيب، مدالله العليان

خط الوسط:جواو كوستا، فيتينيتو، فينالدوم، ديماراي غراي

خط الهجوم:عبدالله رديف، موسى ديمبيلي

يتواجد على دكة البدلاء كلًا من: "أحمد الرحيلي، مشعل الصبياني، عبدالباسط هندي، عبد الله مادو، محمد عبدالرحمن، عبدالإله المالكي، عبدالله البيشي، حسن المسلم، ماجد دوران، عبدالعزيز العليوة".

يدخل فريق الإتفاق المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الخلود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.