حركة الجهاد تدين العدوان الإرهابي على اليمن

حركة الجهاد تدين العدوان الإرهابي على اليمنأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "بأشد العبارات العدوان الإرهابي الثلاثي الذي استهدفت خلاله طائرات صهيونية وأميركية وبريطانية ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، بهدف تخويف وبث الرعب في قلوب الملايين من أبناء اليمن الذين احتشدوا نصرة لأهلنا في غزة وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وأضافت الحركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة أنَّ "استهداف الحشود الشعبية بالترهيب والغارات، إضافة إلى استهداف بنى مدنية في محافظات أخرى، يثبت بأن قوى العدوان تقف عاجزة أمام صمود أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز في مواقفه الشجاعة وإرادته الصلبة".

وحيّت حركة الجهاد "صمود أهلنا في اليمن الشقيق الذين أظهروا من البأس والشجاعة والثبات ما يقض مضاجع الكيان وداعميه، ولا سيما في ظل استمرار الجيش اليمني في استهداف قلب الكيان الغاصب".