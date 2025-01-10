حركة الجهاد تدين العدوان الإرهابي على اليمن
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "بأشد العبارات العدوان الإرهابي الثلاثي الذي استهدفت خلاله طائرات صهيونية وأميركية وبريطانية ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، بهدف تخويف وبث الرعب في قلوب الملايين من أبناء اليمن الذين احتشدوا نصرة لأهلنا في غزة وتضامناً مع القضية الفلسطينية".
وأضافت الحركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة أنَّ "استهداف الحشود الشعبية بالترهيب والغارات، إضافة إلى استهداف بنى مدنية في محافظات أخرى، يثبت بأن قوى العدوان تقف عاجزة أمام صمود أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز في مواقفه الشجاعة وإرادته الصلبة".
وحيّت حركة الجهاد "صمود أهلنا في اليمن الشقيق الذين أظهروا من البأس والشجاعة والثبات ما يقض مضاجع الكيان وداعميه، ولا سيما في ظل استمرار الجيش اليمني في استهداف قلب الكيان الغاصب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حركة الجهاد تدين العدوان الإرهابي على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.