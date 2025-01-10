نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الأشعة أثبتت إصابة أحمد فتوح بشد في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

