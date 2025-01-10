نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري السوبر للسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 81 - 47، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور 8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

18/8

41/20

61/34

81/47

وشهدت المباراة حضور رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمد الكرداني، على حضور المباراة لمتابعة لاعبي الفريقين.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج، يوم الاثنين المقبل، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

