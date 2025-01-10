انت الأن تتابع خبر حياتك بتتنتهي بايدك وانت مش حاسس.. احذر أعراض خطيرة لو ظهرت عليك لا تستهون بها فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. اعرفها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفشل الكلوي هو من الأمراض الخطيرة التي قد تكون غير مرئية في مراحلها المبكرة وفي العديد من الحالات قد لا يشعر الشخص بأي أعراض واضحة حتى يصبح المرض في مرحلة متقدمة، ولكن هناك بعض الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها لأن تجاهلها قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة فإذا لاحظت أي من هذه الأعراض يجب عليك أن تأخذها على محمل الجد وتستشير الطبيب فورًا لتجنب تفاقم المشكلة.

أعراض الفشل الكلوي المبكرة

من أهم الأعراض التي قد تشير إلى بداية الفشل الكلوي هو التورم في الوجه أو القدمين وهذا التورم يحدث بسبب احتباس السوائل في الجسم نتيجة فشل الكلى في تصفيتها كما يمكن أن يشعر الشخص بتغيرات في البول مثل انخفاض كمية البول أو تغير لونه وقد يصاحب ذلك ألم في أسفل الظهر أو الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح.

أعراض أخرى لا يجب تجاهلها

من الأعراض الأخرى التي تشير إلى مشكلة في الكلى هي الشعور بالغثيان أو القيء المتكرر كما قد يعاني الشخص من فقدان الشهية أو صعوبة في التنفس وإذا صاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم أو ألم في الصدر، يجب سرعة زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وهذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح.

كيفية الوقاية من الفشل الكلوي