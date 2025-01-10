انت الأن تتابع خبر بمكون لن ترميه بعد الآن.. التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغة بأسرار الحضارة الهندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليك اليوم بعض الطرق من أجل التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغة، حيث يسبب الشعر الأبيض مشكلة كبيرة للكثير من السيدات والرجال وبالأخص عندما يظهر في سن مبكر، وفي نفس الوقت تشكل الصبغة ضرراً كبيراً على الشعر، حيث أنها تسبب له الجفاف والهيشان والتساقط، ولذلك سنقدم لك بعض الطرق الفعالة في القضاء على الشعر الأبيض دون حدوث أي أضرار له.

التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغة

استعدي للتمتع بشكل أصغر ١٠ سنوات وقولي وداعاً للشعر الأبيض من خلال الوصفات التي ستقدمها لك، فلن تحتاجي إلى استخدام الصبغة مرة أخرى وسيكون شعرك أكثر صحية وتغذية.

التخلص من الشعر الأبيض نهائيا

هذه الطريقة ستحصل منها على نتائج فعالة في القضاء على الشعر الأبيض وفي وقت قصير:

المكونات

ماء بمقدار ٦ أكواب.

شاي بمقدار ٣ ملاعق كبيرة.

عدد واحد بصلة (نأخذ القشر فقط).

وعاء عميق.

طريقة الاستخدام

نقوم بإحضار الوعاء العميق ثم نضع فيه جميع المكونات التي ذكرناها ويتم تقليبهم مع بعض جيداً.

نترك هذا المزيج كما هو في الوعاء لمدة ساعة أو ساعتين حسب الرغبة حتى يصبح أكثر تركيزاً وتختلط المكونات مع بعضها أكثر.

نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو المعتاد وبعد ذلك يتم تجفيفه بالسيشوار، ثم نضع

عليه السائل الناتج من المزيج ونقوم بتوزيعه جيداً على الشعر بالكامل ونغسله بعد ساعتين.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة بشكل أسبوعي ولمدة شهر متواصل.

علاج شيب الشعر الأسود

يتم استخدام عشبة المرمية من أجل التخلص من الشعر الأبيض من خلال الخطوات التالية:

يتم غلي كمية من عشبة المرمية في كمية مناسبة من الماء.

نتركها حتى تبرد تماماً ثم نبدأ في وضع عصارة المرمية على الشعر بأكمله ويتم التركيز على الأجزاء البيضاء.

نتركه لمدة ساعتين على الشعر ثم نقوم بغسله، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

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