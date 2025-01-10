ضعي ملعقة من خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج السحرية ولن تصدقي نفسك ستذهلك

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رياض - احمد صلاح - يرغب معظم الفتيات معرفة كيفية عمل خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خاصةً المقبلين على الزواج، لأن الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة قد يسبب إزعاجًا للبعض منهم، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الوصفات المختلفة للتفتيح بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل منزل.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

تعاني معظم السيدات من اسمرار في اليدين والقدمين وترغب في الحصول على بعض الطرق الطبيعية للقضاء على هذا الأمر، لذلك سوف نقدم لكم بعض الطرق المختلفة فيما يلي:

خلطة الطماطم والشوفان

تعتبر من أفضل الوصفات التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة.

المكونات

عدد ٣ ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

وعدد ٢ ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

عدد ١ ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

في البداية يلزم إحضار وعاء صغير الحجم.

نقوم بوضع مقدار الشوفان المطحون.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار عصير الطماطم.

نقوم بوضع كمية الزبادي.

يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزيجان مع بعضهما البعض ويصبح القوام متماسك.

نقوم بوضع الخليط على اليدين والقدمين لمدة نصف ساعة تقريبًا، بعد ذلك يتم غسل اليدين والقدمين جيدًا بالماء الفاتر.

تكرر هذه الطريقة كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

خليط زيت اللوز الحلو والجلسرين

تعد من أكثر الطرق الطبيعية التي تساعد على التفتيح في أقل وقت ممكن.

المكونات

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

وعدد ٢ ملعقة كبيرة من الجلسرين.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وعدد ١ ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

عدد ٢ ملعقة من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

يلزم إحضار وعاء متوسط الحجم.

يتم وضع زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الخروع.

يتم إضافة مقدار زيت جنين القمح.

نقوم بإضافة الجلسرين.

يتم وضع مقدار عصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

يتم وضع الخليط على اليدين والقدمين لمدة ساعة تقريبًا.

بعد ذلك نقوم غسل اليدين والقدمين باستخدام اللوفة المغربية والماء الدافئ.

تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

فى ختام