انت الأن تتابع خبر "علاجات منزلية مذهلة"!!.. مشروبات طبيعية لعلاج الكحة والبلغم في الشتاء للكبار والصغار والتخلص منهم بكل سهولة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات ساخنة لتخفيف الكحة والبلغم، خاصة مع حلول فصل الشتاء، لتجنب الإصابة بنزلات البرد الشديدة وفي هذا المقال، نقدم لكم مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساهم في التخفيف من السعال والبلغم ينصح بتناول هذه المشروبات بانتظام لتعزيز مناعة الجسم، خصوصاً لدى الأطفال.

الشاي بالعسل

يعد الشاي بالعسل من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها للتخفيف من الكحة والبلغم ببساطة، امزج ملعقتين من العسل الأبيض مع كوب من الشاي الساخن مرتين يومياً، حيث يعمل العسل على تهدئة السعال.

مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من المكونات الفعالة في علاج السعال الجاف فهو يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويخفف الألم والغثيان، بالإضافة إلى أنه يساعد على استرخاء الشعب الهوائية لتحضيره، اخلط ملعقة من الزنجبيل في كوب من الماء الساخن، ثم أضف ملعقة من العسل الأبيض وعصير الليمون.

مشروب اليانسون

يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تقوي الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الفيروسات لتحضير مشروب اليانسون، اغلي كوب من الماء، ثم أضف ملعقة من اليانسون المطحون وعصير نصف ليمونة وملعقة من العسل لتحسين الطعم.

مشروب النعناع

النعناع له خصائص علاجية متعددة، فهو يساعد على تحسين التنفس وتهدئة الحلق والمعدة، مما يساهم في تخفيف السعال لتحضيره، اغلي الماء ثم أضف ملعقة من عصير الليمون.

مشروب الزعتر

يحتوي الزعتر على الفلافونويد الذي يساعد في تقليل التهاب الحلق وترخية العضلات المسؤولة عن السعال.

أفضل مشروب للكحة والبلغم