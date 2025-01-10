انت الأن تتابع خبر "اوعي تعيطى لو جوزك قالك ياعجوزه ".. وصفة لبان الدكر وزيت الزيتون الجبارة لتصغير وشد البشرة والتخلص من التجاعيد خلال 10 أيام فقط!!!! كنز ثمين !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الجمال والعناية بالبشرة، يسعى الكثيرون إلى اكتشاف الوصفات الطبيعية التي توفر نتائج فعالة وسريعة دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية وواحدة من هذه الوصفات الفعّالة هي “وصفة لبان الدكر وزيت الزيتون” التي أصبحت حديثاً من أكثر الوصفات شهرة وفعالية في تصغير وشد البشرة والتخلص من التجاعيد في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العشرة أيام.

وصفة لبان الدكر وزيت الزيتون الجبارة لتصغير وشد البشرة

شد البشرة والتخلص من التجاعيد:

لبان الدكر يحتوي على مركبات تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يساهم في شد الجلد وتقليص حجم التجاعيد. بالإضافة إلى ذلك، زيت الزيتون يعمل على تغذية البشرة وتوفير الترطيب اللازم مما يساهم في تحسين مرونة البشرة.

تحسين مرونة البشرة:

مع الاستمرار في استخدام هذه الوصفة، ستلاحظين زيادة في مرونة البشرة مما يساعد على شد الوجه وتقديم مظهر أكثر شباباً وحيوية.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها:

كلا من لبان الدكر وزيت الزيتون يحتويان على خصائص تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها. كما أن اللبان يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقليل ظهور البقع الداكنة والنمش، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقاً.

ترطيب البشرة:

زيت الزيتون يساعد في ترطيب البشرة بعمق، بينما يساهم لبان الدكر في تجديد الخلايا وتحفيز الدورة الدموية في البشرة، مما يعزز من إشراقتها ويمنحها مظهراً صحياً ونضراً.

تقليل ظهور الخطوط الدقيقة:

الوصفة تعمل على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين والفم، مما يجعل البشرة أكثر نعومة ومتجانسة.

كيفية تحضير واستخدام وصفة لبان الدكر وزيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من لبان الدكر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ماء دافئ.

الطريقة:

نقع لبان الدكر:

قومي بوضع لبان الدكر في كوب من الماء الدافئ واتركيه ينقع لمدة 12 ساعة على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل.

تحضير المزيج:

بعد أن ينقع لبان الدكر، قومي بتصفية الماء من اللبان وامزجي السائل الناتج مع زيت الزيتون.

التطبيق على البشرة:

باستخدام قطنة نظيفة، قومي بتوزيع المزيج على وجهك ورقبتك بحركات دائرية لطيفة، مع التركيز على المناطق التي تحتوي على تجاعيد.

الانتظار والاسترخاء:

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يمتصه الجلد تماماً.

التكرار: