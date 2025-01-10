نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترودو يكشف جانبا من محادثاته مع ترامب بشأن انضمام كندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن ممازحته لترامب أثناء لقائهما لمبادلة جزء من كندا بولاية أمريكية إلا أن ترامب قال له إن الأمر "لم يعد مضحكا".

جاء ذلك في حديث ترودو لجين بساكي على قناة MSNBC، حيث تابع: "في مرحلة ما ظهرت هذه القضية، وعندما بدأت أقترح أننا ربما نستطيع استبدال فيرمونت أو كاليفورنيا ببعض الأجزاء من الولايات المتحدة، حول ترامب دفة الحديث وقال له إن الأمر لم يعد مضحكا".

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد نشر خريطة على صفحته بموقع Truth Social، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه. وقال ترامب أواخر ديسمبر 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية)، تعليقا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الدنمارك.

في اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على تصريحات ترامب بأن غرينلاند "ليست للبيع، ولن تباع أبدا".

كما اقترح ترامب في وقت سابق أن تنضم كندا إلى الولايات المتحدة ردا على إعلان رئيس الوزراء جاستين ترودو الاستقالة من منصبه، وأضاف أن توحيد البلدين من شأنه أن "يلغي التعريفات التجارية ويخفض الضرائب ويضمن لأوتاوا الأمن الكامل من التهديدات المزعومة من السفن الروسية والصينية، والتي تحيط بها باستمرار على حد زعمه.

وتعيش كندا أزمة سياسية دفعت ترودو الاثنين الماضي إلى إعلان نيته الاستقالة وسط ضغوط داخلية متزايدة في الحزب الليبرالي الذي يتزعمه