نونو سانتو أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر ديسمبر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:54 مساءً - حصل نونو سانتو، مدرب نوتنغهام فورست، على جائزة أفضل مدرب في البريميرليج، عن شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقاد نونو نوتنغهام فورست إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث حقق الفريق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات في ديسمبر/كانون الأول.

وقال نونو سانتو في تصريحات لموقع الدوري الإنكليزي الممتاز، عقب تسلم الجائزة: “علي أن أشكر اللاعبين الذين يبذلون كل ما لديهم من أجل هذا النادي. في النهاية، هذه الجائزة تعبر عن الاعتراف بأدائهم.

وأضاف: “كما يجب أن نشكر كل فرد في النادي والدعم والطموح الذي يظهرونه، بدءاً من مالكنا السيد ماريناكيس وصولاً إلى كل عضو من أعضاء الطاقم. وأخيراً، لا يمكننا أن نشكر جماهيرنا بما فيه الكفاية على دعمهم الرائع”.