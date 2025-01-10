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أحمد جودة - القاهرة - نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يوجه رسالة شديدة اللهجة

وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة هامة إلى المسؤولين عن تنظيم المهرجانات الفنية في مصر، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والفنية خلال هذه الفعاليات، والاهتمام بالمظهر العام للمشاركين والضيوف.

مصطفى كامل

وقال كامل عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نداء ورجاء إلى السادة المسؤولين عن إقامة المهرجانات الفنية المصرية، وخاصة إلى الإخوة الأعزاء عائلة ساويرس، الذين أعتبرهم من عشاق الفن الحقيقي وأصحاب الأثر الكبير في تنظيم مهرجان الجونة السينمائي الشهير".

وأكد نقيب الموسيقيين على ضرورة أن يتحلى كل من يشارك في هذه الفعاليات بمسؤولية تجاه الصورة التي يُظهرها للعالم، سواء من حيث الإطلالات أو السلوكيات،

وقال في جميع مهرجانات البلدان العربية والأجنبية يكون الحضور مشروطًا بإرتداء الملابس الرسمي للرجال فكيف يُسمح داخل المهرجانات المصرية الكبير بتجاوز هذا البروتوكول المُتعارف عليه بهذا الشكل.

ووجه رسالة للناقد طارق الشناوي قائلا: طارق الشناوي ناقدًا فنيًا ويظهر بوسائل الإعلام لينتقد السيناريو والحوار والأغنيات والملابس والديكور وأداء الممثلين والمخرجين.

واختتم حديثه، مهرجانات مصر الفنية لها قيمتها التي يجب المحافظة عليه، ولا بد أن تكون وجهات النظر والردود دون أي إهانة.



جدير بالذكر أن أول أمس كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ضمن فعاليات يوم الثقافة المصرية الذى انطلقت فعالياته فى دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، ويأتى تكريم الفنان مصطفى كامل تقديرا وعرفانا لدوره البارز وجهوده المخلصة في إثراء الهوية الثقافية المصرية وصناعة الإبداع.