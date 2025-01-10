المرض محظور”.. سر المرسوم الساخر لعمدة بلدة إيطالية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:54 مساءً - أصدر عمدة بلدة بيلكاسترو الصغيرة في جنوب إيطاليا مرسومًا غير تقليدي يعلن فيه “منع المرض”، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع السيئة لخدمات الرعاية الصحية في البلدة.

وطالب العمدة أنطونيو تورشيا سكان البلدة بتجنب الإصابة بأي أمراض تتطلب رعاية طبية، خاصة في الحالات الطارئة. وأوضح في حديثه للتلفزيون المحلي أن هذا المرسوم جاء بأسلوب ساخر لجذب الانتباه إلى نقص الخدمات الصحية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة، نصفهم من كبار السن.

وبحسب المرسوم، دعا تورشيا السكان إلى الامتناع عن القيام بأنشطة قد تؤدي إلى الإصابات أو الأمراض، مثل الحوادث المنزلية أو السفر المفرط، مشددًا على أهمية الراحة معظم الوقت. وأشار إلى أن البلدة تعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية، حيث إن المركز الصحي الوحيد غالبًا ما يكون مغلقًا، ولا يتوفر أطباء مناوبون في عطلات نهاية الأسبوع أو بعد ساعات العمل الرسمية.

كما أشار تورشيا إلى أن أقرب غرفة طوارئ تقع في مدينة كاتانزارو، على بُعد حوالي 45 كيلومترًا من البلدة، مما يجعل الوصول إليها في حالات الطوارئ أمرًا صعبًا.