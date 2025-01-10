نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب عمار.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كابتن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدٍ السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة غياب محمد عمار، مدافع الفريق بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة تمنعه من الإنضمام إلى معسكر الفريق استعدادا لخوض مواجهة البنك الأهلي بالدوري العام.

وضمت قائمة الإسماعيلي المختارة للمباراة كلٍ من:

أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد في حراسة المرمى

وفي الدفاع: عماد حمدي، محمد نصر، محمد بيومي، هشام محمد، عبد الكريم مصطفى، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر

خط الوسط: محمد خطاري، عبدالله محمد، علي الملواني، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، مروان حمدي، عبدالله السعيد،

الهجوم: حسن صابر، إبراهيم عبد العال، خالد النبريصي، عمر القط وإريك تراوري.