سؤال المليون.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة جديدة ويشوقهم لاختيار اسم أغنيته الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف النجم محمد رمضان عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسابقة المليون جنيه، حيث أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن 9 أشخاص قد فازوا بالفعل، ويتبقى شخص واحد سيتم اختياره قريبًا، وأكد رمضان أن أسماء الفائزين العشرة سيتم الكشف عنها في نهاية المسابقة.

منشور الفنان محمد رمضان



ونشر رمضان منشورًا قال فيه: “سؤال المليون جنيه: في 9 كسبوا.. باقي واحد هنختاره وهنعلن عن الـ10 فائزين نهاية المسابقة. اكتب اسم أغنيتي القادمة (باقي إيه - قطتي مبتخربش - البابا راجع)؟! لكل أكونت تعليق واحد فقط.”



أثار المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور رمضان، الذين سارعوا إلى المشاركة في التعليقات لاختيار اسم الأغنية القادمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن الأغنية والفائزين.

آخر أعمال محمد رمضان

عمل سينمائي في إنتظار محمد رمضان

و يحضر الفنان محمد رمضان، لفيلم اسمه "أسد"، وهو فيلم تاريخي، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، ركين سعد، محمود السراج، إسلام مبارك، والعمل من تأليف: محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج: محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا فور عرض أولى حلقاته ونال إعجاب الجمهور للغاية، حيث تدور قصة مسلسل "جعفر العمدة"، حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.



طاقِم عمَل مسلسل "جعفر العمدة"



يشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم ومنهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.