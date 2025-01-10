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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل أزمات نادي المنصورة على الرغم من مغادرة مراكز الهبوط وتحقيق ٣ انتصارات متتالية اخرها كان أمام راية الجولة الماضية.

أزمات المنصورة عرض مستمر.. تحويل مدرب الفريق للتحقيق فما السبب؟

وأعلن النادي تحويل مدرب الفريق علاء نوح للتحقيق بداعي إهانة رموز النادي وحضور مران الفريق بزي غير رياضي.

وكتبت صحفة النادي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "قام صباح اليوم كلا من شريف أبو العزم مدير الكرة بالفريق الأول، والمهندس حسن بادع عضو مجلس إدراة النادي والمشرف العام على الفريق الأول، بتقديم مذكرة في الكابتن علاء نوح".

وتابع: "مضمونها أثناء حضور الكابتن علاء نوح مران الفريق الأول صباح اليوم بالزي الغير رياضي وبالاستفسار منه عن سبب ذلك وأثناء ذلك المناقشة قام بالتطاول باللفظ على كلا من قام بتدريب نادي المنصورة ورموزه الرياضيين بألفاظ خارجة".

واختتم: "وهذا ما لا يقبله النادي وجاري اتخاد الإجراءات الإدارية اتجاه المدير الفني".

استقالة وتراجع

وانتشرت أنباء عن استقالة المدير الفني بداعي المستحقات المالية ليعود من جديد لمقعد القيادة.

