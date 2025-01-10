"العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش".. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت بالفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها اليوم، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سميرة سعيدة صورة جديدة لها، معلقة:"اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى، العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة".



وتابعت: "شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل ".

آخر أعمال سميرة سعيد

وكان اخر اعمال سميرة سعيد هي أغنية «زن» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

كلمات أغنية «زن»

«زن صوت نازل زن، دي صنعة وفن، أنه يجيبني وأحن، قلبي كده اتطمن، يا زين ما نقيت، وبان عليا، بوجه عام ما فيش كلام، وبالجرام لايق أوي عليا، ده من سلام بقيت بنام، وأقوم أوام، وأقول حرام تنامي يا عينيا، بوجه عام ما فيش كلام، يا ناس غرام، وبالجرام لايق أوي عليا، ده من سلام بقيت بنام، وأقوم أوام، وأقول حرام تنامي يا عينيا، زن.. زن.. زن، صوت نازل زن، صعب يا ناس وسهون، سابلي دماغي تون، وشكلي حنيت، وجالي كإن، فجأة طلعلي الجن، قلبي صغر في السن، لقيتني غنيت، وبان عليا، يا ناس فرق، وجيه سرق مشاعري، لأ عمل قلق، وجيت برجليا، ما فيش هزار قلبها نار، وسابني ماشية ليل نهار، بلف نحوا، يا ناس فرق، وجيه سرق مشاعري، لأ عمل قلق، وجيت برجليا، ما فيش هزار قلبها نار، وسابني ماشية ليل نهار، بلف نحوا، صوت نازل زن، قالها وسابها ترن، باين قلبي اتجن، بايني حبيت، دي صنعة وفن، أنه يجيني وأحن، قلبي كده اتطمن، يا زين ما نقيت».