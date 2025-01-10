نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تطلق كتابها الأول في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعاون الفنانة دوللي شاهين مع الكاتب المصري الكبير محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف لاطلاق كتابها الأول تجرية في عالم الرعب ليكون اول تجربة روائية ليها.



وقد تم الاتفاق مع دار النشر المصرية ديير لنشر الكتاب الذي سيصدر اخر شهر يناير في معرض الكتاب في القاهرة.



دوللي شاهين

آخر أعمال دوللي شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي كان أغنية “روح زورن” التي اصدرتها بمناسبة الأعياد المجيدة

التي تحث على المحبة والاهتمام بالفقير.



كلمات أغنية “روح زورن”



"روح زُورهُن بِـ بَيتهُن.. بَيتُن فقير ما عِندُن شي.. روح زُورهُن بِـ بَيتهُن.. قِلُّن خِلِق يسوع…لَوِّن سَواد تيابهُن.. دَهِّب لِهُن شي نهارعَلِّق قَمر عَ بوابهُن.. في بَرْد خِدلُن نَار".

كما تخطت المطربة اللبنانية دوللي شاهين نجاحًا كبيرًا بأغنيتها “أنا الحاجة الحلوة”، التي حققت ربع مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط بعد طرحها على قناة “يوتيوب” وعرضها على شكل فيديو كليب. الأغنية حظيت بإعجاب جمهورها، وأُنتجت تحت إشراف المخرج مؤمن يوسف، مع مدير التصوير مصطفى أحمد، والأغنية من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، بينما تولى طارق حسيب توزيعها، وكان عصام ميلاد نصرالله مستشارًا إعلاميًا، وأحمد عبد العزيز أشرف على الموسيقى الفنية.