أخبار اليمن : شهيد و9 جرحى بالعدوان على صنعاء والحديدة

شهيد و9 جرحى بالعدوان على صنعاء والحديدة
أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين؛ جراء العدوان الصهيوني - الأمريكي - البريطاني، اليوم، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، في حصيلة أولية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن غارات العدوان الثلاثي على ميناءي الحديدة ورأس عيسى أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة 6 آخرين، فيما أدت الغارات على محطة حزيز الكهربائية في العاصمة صنعاء إلى إصابة 3 مواطنين.
وأدانت وزارة الصحة بشدة هذه الجرائم، التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي - الأمريكي - البريطاني بحق المدنيين والأعيان المدنية.
واعتبرت هذا التصعيدٍ والاعتداءات الممنهجة انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وجرائم حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل تحالف الشر الإجرامي.
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