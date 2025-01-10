أخبار اليمن : شهيد و9 جرحى بالعدوان على صنعاء والحديدة

شهيد و9 جرحى بالعدوان على صنعاء والحديدةأكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين؛ جراء العدوان الصهيوني - الأمريكي - البريطاني، اليوم، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، في حصيلة أولية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن غارات العدوان الثلاثي على ميناءي الحديدة ورأس عيسى أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة 6 آخرين، فيما أدت الغارات على محطة حزيز الكهربائية في العاصمة صنعاء إلى إصابة 3 مواطنين.

وأدانت وزارة الصحة بشدة هذه الجرائم، التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي - الأمريكي - البريطاني بحق المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبرت هذا التصعيدٍ والاعتداءات الممنهجة انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وجرائم حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل تحالف الشر الإجرامي.