إلهام شاهين لـ دوت الخليج الفني: "استفدت من مؤسسة ساويرس وسيناريو "واحد صفر" فخورة بالعمل به مع المخرجة كاملة أبو ذكري" (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين لـ”دوت الخليج الفني”: فخورة بـ”واحد صفر” وسعيدة بالتعاون مع مريم نعوم وكاملة أبو ذكري

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “واحد صفر”، الذي كتبت السيناريو الخاص به السيناريست مريم نعوم التي تم اكتشافها من مؤسسة ساويرس، وأخرجته المخرجة المتميزة كاملة أبو ذكري، وأكدت شاهين أنها استفادت كثيرًا من العمل مع مؤسسة ساويرس التي دعمت الفيلم، معربةً عن فخرها الكبير بالمشاركة في هذا العمل الذي يُعد من أبرز الأعمال السينمائية التي قدمتها، وتحدثت أيضًا عن معني جائزة ساويرس الثقافية للفن والثقافة في مصر.

إلهام شاهين

وقالت إلهام شاهين: "كل التحية والتقدير لمؤسسة ساويرس الثقافية على دعمها الدائم للفن والثقافة، والحقيقة كون أنهم يعملوا مهرجان الجونة ومسابقة خاصة بالكتابة لأن الكتابة هي أهم شيء بالنسبة للسينما وللفن بشكل عام فن الكتابة هو اهمهم، ولذلك عندما يكون هناك جائزة ثانوية للكبار الكتاب والشباب الكتاب هذا تشجيع كبير لهم ونهضة للفن والسينما.



وتابعت: " أنا استفدت من المؤسسة مثلما قال الدكتور محمد أبو الغار ان الكاتبة مريم نعوم أول جائزة حازت عليها كانت من مؤسسة ساويرس، عن سيناريو واحد صفر وانا اشتغلت في هذا السيناريو وفخوره بيه جدا مع المخرجة كاملة أبو ذكري وأصبح من اهم الأعمال التي نجحت حيث كان اول عمل لها، ولذلك بيتواجد مواهب عظيمة تحتاج إلى أحد ان يكتشفها ومؤسسة ساويرس بتقوم بهذه الرساله المهمة جدا جدا".

أما عن ردها على إنه ا توجه رسالة للفائزين قالت: " كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مرور عشرين سنة، وأقولهم كل التحية والتقدير والأحترام حقيقي لمؤسسة ساويرس الثقافية ومجلس الأمناء ولكل لجان التحكيم، وبقول لكل الفائزين الف الف مبروك".



و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.