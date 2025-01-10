“تريندز” ينظم ملتقاه السنوي الأول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الملتقى السنوي الأول لعام 2025، تحت شعار “تمكين الشباب”، الذي استعرض رؤية وخطة المركز لعام 2025، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات البحثية والتدريبية والاستشارية والإعلامية المبتكرة، وأبرز إنجازات العام الماضي.

وبحسب “وام”، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز”، في كلمته الافتتاحية للملتقى الذي عُقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر “تريندز” في أبوظبي، إن عام 2024 كان حافلاً بالإنجازات حيث نجح المركز في تحقيق أهداف تمكين الشباب في المجالات البحثية والمهنية، ورسّخ مكانته جهة رائدة عالمياً من خلال أنشطته المتنوعة، ومكاتبه الـ17 الدولية، وشراكاته الفعالة، وحضوره المتميز في المحافل الدولية.

وأشار إلى فوز “تريندز” بعدة جوائز مرموقة في مجالات الريادة والاستدامة، مؤكداً أن هذا النجاح يدفع المركز لمواصلة العمل وفق ثقافة الجاهزية والتميز لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة بكفاءة وفاعلية عالمية.

وأوضح أن خطة المركز للعام 2025 تأتي لتعزيز دوره الفكري العالمي، وتوسيع نطاق تأثيره من خلال إطلاق مشروعات جديدة تدعم البحث العلمي الموضوعي والهادف، مشددا على أن 2025 سيكون محطة جديدة في مسيرة المركز لتحقيق المزيد من الريادة والتميز على المستويين المحلي والعالمي.

وركزت النقاشات على أهمية الابتكار في العمل البحثي، وتمكين الكوادر الشبابية بما يتماشى مع شعار العام الجديد “تمكين الشباب”.

وتم خلال الملتقى تكريم عدد من موظفي المركز تقديراً لجهودهم المتميزة وإبداعاتهم التي أسهمت في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

وحقق “تريندز” خلال عام 2024 إنجازات متميزة، منها فوزه بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، وافتتح 17 مكتباً عالمياً، وأبرم 46 شراكة بحثية جديدة.

ونشر 277 دراسة في مجالات إستراتيجية واقتصادية وإسلامية، ونظم 226 فعالية عالمية، منها 6 مؤتمرات دولية، وشارك في 15 معرض كتاب ، وأصدر 12 كتاباً ضمن موسوعة الإخوان المسلمين تُرجمت إلى 15 لغة ، فيما سجل 49 حلقة بودكاست.

كما حقق نسبة تمكين للشباب الباحثين المواطنين 58%، ونظم 44 دورة تدريبية لتنمية الكوادر الوطنية، ونشر على منصة مجتمع تريندز للمعرفة 7950 تقريراً معرفياً.