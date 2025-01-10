آرني سلوت يدافع عن ألكسندر أرنولد في وجه الانتقادات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:53 مساءً - رد الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، على الانتقادات التي يتعرض لها الدولي الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، من قبل جماهير الريدز.

وتعرض أرنولد لانتقادات عديدة بسبب تراجع مستواه وكثرة أخطائه وتسببه في أهداف لصالح الخصوم.

وفي تصريحات نشرتها شبكة “BBC” البريطانية، قال سلوت: “أرى نمطاً معيناً من الأهداف التي نستقبلها، ولكنني لا أرى أن ذلك يتعلق بـ أرنولد، على الإطلاق”.

وأضاف: “لقد خاض أرنولد مباراة صعبة بالنسبة لنا (خلال التعادل مع مانشستر يونايتد 2/2 الأحد الماضي)، وربما بعض المباريات التي كانت جيدة إلى حد ما”.

وواصل: “لقد قدم مباريات رائعة عندما لعب معنا هذا الموسم، أعلم أن هناك الكثير من التركيز عليه في الوقت الحالي، لكنني أود أيضاً أن أسلط الضوء على مدى أدائه الجيد عندما دخل في آخر نصف ساعة ضد توتنهام يوم الأربعاء”.

وأتم بهذا الشأن: “يمكنك أن ترى كيف تفاعل مشجعونا معه، وهذا ما أسعدني أكثر خلال تلك المباراة”.

ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن، في ظل الأنباء عن إمكانية انتقاله لصفوف ريال مدريد.