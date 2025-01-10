العالم اليوم - تفوق على صلاح... إيزاك أفضل لاعب في ديسمبر بالبريميرليغ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 02:24 مساءً - اختير السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، كأفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج إيزاك بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما قدم أداء لافتا الشهر الماضي مع نيوكاسل، حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفين آخرين في 6 مباريات لعبها مع ناديه بالمسابقة.

كان إيزاك هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر الماضي، حيث زار الشباك في جميع مبارياته الست، ليقود نيوكاسل لتحقيق 4 انتصارات، فيما تعادل في لقاء وحيد وخسر في مثله، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، الجمعة.

وتضمنت أهداف إيزاك 3 أهداف في شباك إيبسويتش تاون، كما سجل أيضا في مرمى ليفربول وبرينتفورد وليستر سيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد.

والهدف الذي أحرزه إيزاك (25 عاما) في تعادل نيوكاسل المثير 3 - 3 مع ضيفه ليفربول (المتصدر)، ضمن القائمة المختصرة لجائزة هدف الشهر.

وأصبح إيزاك رابع لاعب سويدي يفوز بالجائزة منذ تقديمها لأول مرة في موسم 1994 - 1995، لينضم إلى القائمة التي تضم أيضا كل من فريدي ليونغبرغ (أرسنال) في أبريل 2002، ويوهان إلماندر (بولتون واندررز) في نوفمبر 2010، وزلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد) في ديسمبر 2016.

كما بات إيزاك أول لاعب من نيوكاسل يفوز بالجائزة منذ أكتوبر 2022، عندما فاز بها ميجيل ألميرون.

وتصدر إيزاك قائمة مختصرة تضم 7 لاعبين آخرين بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم، حيث تفوق على محمد صلاح وترينت أليكسندر أرنولد، ثنائي ليفربول، وكذلك كول بالمر (تشلسي) ومورغان جيبس وايت (نونتغهام فورست) وأنتوني روبنسون (فولهام) وديان هويسين (بورنموث) وجاكوب ميرفي (نيوكاسل يونايتد).