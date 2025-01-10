أهمية الماء للجسم .. لماذا يجب شرب الماء بكميات كافية؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

الماء هو أساس الحياة، ويشكل نسبة كبيرة من وزن الجسم. قد يبدو الأمر بديهيًا، ولكن الكثير منا لا يشرب كمية كافية من الماء يوميًا. فما هي آثار عدم شرب الماء الكافي على صحتنا؟ وما هي المخاطر التي قد نواجهها إذا أمضينا يوماً كاملاً دون شرب الماء؟ في هذا المقال، سنتعرف على أهمية الماء لجسمنا، والأضرار التي قد تنتج عن نقصانه.

أهمية الماء للجسم:

الماء يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:

تنظيم درجة حرارة الجسم: يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ عليها ضمن النطاق الطبيعي.

ترطيب الأعضاء والأنسجة: يضمن الماء عمل الأعضاء والأنسجة بشكل صحيح.

تسهيل الهضم: يساعد الماء على هضم الطعام وتمريره عبر الجهاز الهضمي.

إزالة السموم: يساعد الماء على طرد السموم من الجسم عبر الكلى.

حماية المفاصل: يساعد الماء على تليين المفاصل وتقليل الاحتكاك.

أضرار عدم شرب الماء الكافي:

الجفاف: هو العرض الأكثر شيوعًا لنقص الماء في الجسم، وقد يسبب الصداع، الدوخة، الإرهاق، وجفاف الفم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: يؤدي نقص الماء إلى الإمساك، والانتفاخ، وعسر الهضم.

مشاكل في الجلد: يظهر الجفاف على البشرة على شكل جفاف، تشقق، وحكة.

مشاكل في الكلى: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تكون حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

ضعف الأداء البدني والعقلي: يؤثر الجفاف على التركيز والذاكرة، ويقلل من القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية.

مشاكل في القلب: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.

كيفية الحفاظ على رطوبة الجسم:

شرب الماء بانتظام: اشرب الماء طوال اليوم، حتى عندما لا تشعر بالعطش.

تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الفواكه والخضروات.

تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف: مثل القهوة والكحول.

الانتباه إلى لون البول: يجب أن يكون لون البول أصفر فاتح.

هذا والماء هو أساس الحياة، وهو ضروري للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه. يجب أن نحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًا لتجنب آثار الجفاف الضارة.