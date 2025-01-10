انت الأن تتابع خبر فستان مجسم.. درة تشعل السوشيال ميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافته وجذابة تكشف جمالها.

وأطلت درة، مرتديه فستان طويل وجذاب باللون الأزرق، وجاء الفستان بتصميم مميز وبسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على اللون البينك الناعم للعيون مع اللون الأسود ليبرز جمالها، واختارت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.