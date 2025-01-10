حرائق الغابات تلد الوحش: تعرف على دوامة النار المدمرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر دوامة النار، أو الإعصار الناري، واحدة من أخطر الظواهر الطبيعية التي ترافق حرائق الغابات الكبيرة، خاصة في مناطق ذات مناخ حار وجاف. هذه الظاهرة النادرة والمدمرة تتسبب في خسائر فادحة وتشكل تهديدًا كبيرًا للحياة والممتلكات.

ما هي دوامة النار؟

دوامة النار هي عبارة عن عمود دوار من اللهب والنيران يتشكل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال الحرائق الكبيرة. تعمل الرياح القوية على دفع الهواء الساخن إلى الأعلى، مما يخلق دوامة قوية تلتقط النار وتدور حول نفسها بشكل عنيف. يمكن أن يصل ارتفاع هذه الدوامات إلى عشرات الأمتار وسرعتها إلى مئات الكيلومترات في الساعة.

كيف تتشكل دوامة النار؟

تتشكل دوامة النار عندما تتجمع عدة عوامل معًا:

الحرارة الشديدة: تنتج الحرارة الشديدة الناتجة عن الحرائق الكبيرة تيارات هوائية صاعدة.

الرياح القوية: تساعد الرياح القوية على تكوين الدوامات الهوائية التي تلتقط النار.

التضاريس: تساعد التضاريس الوعرة على تعزيز تكوين الدوامات الهوائية.

أخطار دوامة النار

تمثل دوامات النار تهديدًا كبيرًا بسبب:

سرعتها العالية: تتحرك دوامات النار بسرعة كبيرة، مما يصعب الهروب منها.

حرارتها الشديدة: تصل درجة الحرارة داخل دوامة النار إلى آلاف الدرجات، مما يجعلها قادرة على تدمير كل ما في طريقها.

قدرتها على الانتشار السريع: يمكن لدوامات النار أن تنتشر بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب إخماد الحرائق.

كيف يمكن حماية أنفسنا من دوامات النار؟

متابعة التنبؤات الجوية: يجب متابعة التنبؤات الجوية بشكل مستمر، خاصة خلال موسم حرائق الغابات.

الاستعداد للإخلاء: يجب أن يكون لديك خطة إخلاء جاهزة في حالة نشوب حريق.

اتباع تعليمات السلطات: يجب اتباع تعليمات السلطات المحلية في حالة وقوع حريق.