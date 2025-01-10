نينا عبد الملك تبهر الجمهور بقرارها ارتداء الحجاب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك جمهورها بقرارها المفاجئ بارتداء الحجاب. أعلنت نينا عن هذا القرار عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورًا وفيديوهات لها وهي ترتدي الحجاب، وطلبت رأي متابعيها حول اختيارها للطرحة المناسبة.

هذا القرار جاء بعد سنوات من نجاحها في عالم الغناء والتمثيل، حيث شاركت في برنامج ستار أكاديمي وحققت شهرة واسعة. وقد تزوجت نينا من الإعلامي السوري حسان الشيخ وأنجبت منه طفلين.

ردود أفعال واسعة على قرار نينا عبد الملك

أثار قرار نينا عبد الملك جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المتابعين عن دعمهم وإعجابهم بقرارها، مؤكدين أنها أصبحت قدوة للكثير من الفتيات. وفي المقابل، عبّر البعض عن استغرابهم من هذا القرار المفاجئ.

أسباب قرار نينا عبد الملك

لم تكشف نينا عبد الملك عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، ولكن الكثيرون يرون أن هذا القرار يعكس توجهها نحو المزيد من التقوى والالتزام بدينها.