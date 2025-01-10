الدوري السعودي .. أهلي جدة يتجاوز الشباب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:55 مساءً - تغلب الأهلي على نظيره الشباب، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية الأهلي حملت توقيع كلاً من إيفان توني (د1)، جابرييل فيجا (د13)، سعد بالعبيد (د48)، فيما جاءت أهداف الشباب عن طريق ديميرال (د72) بالخطأ في مرماه، ومصعب الجوير (د90+5).

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة في المركز السادس.