وصفة ولا أشهى لتحضير الفتة بالزيت عالطريقة الشامية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:56 صباحاً - طريقة شهية لتحضير الفتة بالزيت على الطريقة الشامية

تُعتبر الفتة واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في المطبخ الشامي، وتتنوع طرق إعدادها وتقديمها حسب كل منطقة. تتميز هذه الوصفة بأنها تعتمد على الزيت بدلًا من اللحم، مما يجعلها خفيفة ومناسبة لكل من يرغب بتجربة طبق لذيذ وخفيف في نفس الوقت.

المكونات اللازمة لتحضير الفتة بالزيت

كوبان من الأرز المصري المغسول والمصفى

ربع كوب من الزيت النباتي

رغيف خبز عربي، مقطع إلى مكعبات ومحمص

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

كوب من اللبن الزبادي

نصف كوب من الحمص المسلوق

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات تحضير الفتة بالزيت

لتحضير هذه الوصفة اللذيذة، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

طهي الأرز: في وعاء متوسط الحجم، سخّن القليل من الماء مع القليل من الملح، ثم أضف الأرز واتركه يطهى حتى ينضج. صفِّ الأرز واتركه جانبًا. إعداد الخبز: سخّن الفرن وقم بتحميص مكعبات الخبز العربي حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. تحضير صلصة الثوم: في وعاء، اخلط الثوم المهروس مع عصير الليمون والملح والكمون حتى تحصل على صلصة متجانسة. مزج المكونات: في وعاء تقديم كبير، ضع طبقة من الخبز المحمص، ثم أضف طبقة من الأرز المطبوخ. اسكب فوقها صلصة الثوم وأضف اللبن الزبادي والحمص المسلوق. التزيين: زين الوجه بالبقدونس المفروم وقدِّم الطبق دافئًا.

نصائح لتجربة أُمثل

يمكنك إضافة طبقة إضافية من الزيت المحمص لإعطاء الطبق نكهة أغنى.

للحصول على طعم مميز، ضع القليل من الفلفل الحار المطحون مع صلصة الثوم.

إذا كنت من محبي الطعم اللاذع، يمكن إضافة المزيد من عصير الليمون.

استمتع بتجربة هذه الوصفة السهلة واللذيذة من الفتة بالزيت على الطريقة الشامية، وشارِكها مع عائلتك وأصدقائك في وجباتك القادمة. إنها خيار مثالي لمحبي الأطباق النباتية أو لأولئك الذين يبحثون عن خيارات صحية ولذيذة في نفس الوقت.